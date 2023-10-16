Синоптики заявили о скором завершении бархатного сезона на курортах Черного моря

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о скором завершении курортного сезона на Черноморском побережье из-за похолодания. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Донскова, «Ъ-Кубань» Фото: Анастасия Донскова, «Ъ-Кубань»

Синоптик отметил, что значение температуры воздуха будет комфортным в начале недели, но затем ожидается значительное похолодание.

«В Сочи, например, температура воздуха 21–22 градуса, температура воды — около 20 градусов. Но затем заметное понижение температуры воздуха — выше 20 градусов уже не будет. Температура воды тоже понизится»,— говорится в сообщении.

В то же время, к воскресенью, вероятно повышение температуры воздуха от 23 до 25 градусов. Однако господин Вильфанд отметил, что на этом комфортный бархатный сезон подойдет к концу.

Анастасия Донскова

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