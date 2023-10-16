Пермский производитель оборудования для ТЭК повысит эффективность с помощью нацпроекта

Пермское ООО «ПЛАТИНУМ-Сервис» вступило в национальный проект «Производительность труда», сообщили в Региональном центре компетенций (РЦК) Пермского края. Основными направлениями деятельности компании являются производство нестандартного оборудования, инспекция и ремонт в соответствии с отраслевыми стандартами, мобильная инспекция по DS-1, мобильная механическая очистка внутренней поверхности труб в интересах предприятий нефтегазового сектора.

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Эксперты РЦК совместно с рабочей группой предприятия в течение полугода будут оптимизировать процесс ремонта труб. По словам исполнительного директора ООО «ПЛАТИНУМ-Сервис» Александра Сухорученко, главной задачей участия в нацпроекте является выстраивание в компании такой системы взаимодействия и мотивации, чтобы можно было оценить вклад каждого сотрудника в достижение общих целей компании. «Предприятие развивается очень быстро и динамично, растут объемы производства. Вступая в нацпроект, мы хотим, прежде всего, предоставить возможность развития для всего коллектива и компании в целом, а также повысить производительность ремонта труб как основного направления деятельности и найти дополнительные резервы для освоения новых видов продукции и услуг. Этой цели можно достигнуть путем выстраивания внутренней культуры, направленной на выявление и минимизацию различного рода потерь на всех этапах деятельности предприятия, обучения сотрудников инструментам бережливого производства и дальнейшему внедрению системы непрерывных улучшений», – рассказал господин Сухорученко.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что производительность труда имеет большое значение для бизнеса Прикамья и позитивно отражается на социально-экономической обстановке в регионе. Кроме того, развитие предприятий, наращивание объемов выпуска продукции и расширение рынков сбыта создают условия для повышения реальных доходов граждан. «Все мероприятия нацпроекта направлены на укрепление экономического состояния предприятий, а, значит, и на стабильность региона. Кроме того, важную роль играет повышение профессионализма работников. Внедрение компаниями новых подходов в рационализации производственных процессов напрямую связано с себестоимостью продукции. На сегодняшний день в Пермском крае к нацпроекту присоединилась 121 компания», – подчеркнул глава региона.

Национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Региональный центр компетенций, созданный на базе Регионального центра инжиниринга, является оператором нацпроекта в Пермском крае.