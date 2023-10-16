Художник и поэт Гавриил Лубнин умер в Петербурге

В Санкт-Петербурге в возрасте 54 лет скончался художник и поэт Гавриил Лубнин. Об этом сообщили вечером 15 октября в официальной группе арт-центра «Гаркундель» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас для вас очень печальная новость: несколько часов назад ушел из жизни наш друг, художник, несколькими работами которого украшен наш арт-центр, оформитель ряда альбомов группы "АукцЫон", блестящий график и карикатурист Гавриил Лубнин»,— уточняется в сообщении.

Как пояснили в арт-центре, в последние годы господин Лубнин страдал сильной клинической депрессией, лечился в стационаре, из которого был выписан несколько дней назад.

Гавриил Лубнин известен как автор нескольких песен группы «Чирвонцы». Помимо этого, в качестве художника он сотрудничал с группой «АукцЫон» и был участником многих художественных выставок. Его работы выставлены в музее современного искусства «Эрарта», а также находятся в частных коллекциях в России, Франции, Чехии, Германии, Австралии, США. Художник и музыкант записывал собственные песни, выпустил три альбома живописи и восемь книг стихов.

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