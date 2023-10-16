Фонд развития территорий выставил на торги в Перми долгострой «Камской долины»

Федеральный Фонд развития территорий объявил аукцион по продаже в Перми долгостроя на ул. Автозаводской, 11, и земельного участка под ним. Территория площадью 1 га расположена в Закамске. Недостроенный 25-этажный дом должен был быть рассчитан на 64 тыс. кв. м, площадь квартир в нем запроектировали на уровне 22,2 тыс. кв. м.

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Начальная цена лота — 127,9 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 ноября, торги состоятся в этот же день — 20 ноября.

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Жилой дом на ул. Автозаводской, 11, несколько лет назад начала строить «Камская долина» — один из некогда крупнейших пермских девелоперов. В 2017 году жилье в этом доме активно рекламировалось, однако объект так и не достроили из-за финансовых проблем компании. Тогда же основные общества холдинга вошли в банкротство. Позднее дольщикам долгостроя на ул. Автозаводской, 11, было решено выплатить компенсации. Права на незавершенное здание и землю под ним получил Фонд развития территорий.