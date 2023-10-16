От пермского пароходчика требуют восстановления памятника архитектуры

Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия в судебном порядке требует, чтобы пермский пароходчик Михаил Антонов восстановил памятник архитектуры в Оханске, принадлежащий ему. Как указано в картотеке Арбитражного суда Пермского края, исковое заявление госинспекция подала к Михаилу Антонову 25 сентября. Заявление уже принято к производству. В ведомстве «Ъ-Прикамье» пояснили, что господину Антонову принадлежит расположенный в Оханске объект культурного наследия «Училище начальное четырехклассное» по ул. Советской, 4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров ОАО "Судоходная компания "Камское речное пароходство" Михаил Антонов

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Председатель совета директоров ОАО "Судоходная компания "Камское речное пароходство" Михаил Антонов

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

«В результате обследования указанного выше объекта культурного наследия установлено, что он находится в неудовлетворительном состоянии, имеет собственника, который не осуществляет содержание здания в надлежащем состоянии. Это грозит разрушением объекта и его безвозвратной утратой»,— отметили в инспекции по охране объектов культурного наследия.

Фото: 2gis.ru

Согласно онлайн-сервису 2ГИС, по адресу: ул. Советская, 4, в Оханске находится одноэтажный жилой дом. На сайте «Старина Оханская» отмечается, что здание «Училище начальное четырехклассное» в Оханске было построено в конце XIX века, раньше в нем размещалась автошкола.

Председатель совета директоров и владелец ПАО «Судоходная компания “Камское речное пароходство”» (КРП) Михаил Антонов, по данным Kartoteka.ru, является учредителем пяти компаний в сфере внутреннего водного пассажирского транспорта, музеев и прочего. Среди них: ООО «Камское транспортное агентство», ООО «Пермский технический музей», ООО «Пермская РЭБ флота», ООО «Заозерская РЭБ флота», ООО «Управдом».