От пермского пароходчика требуют восстановления памятника архитектуры
Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия в судебном порядке требует, чтобы пермский пароходчик Михаил Антонов восстановил памятник архитектуры в Оханске, принадлежащий ему. Как указано в картотеке Арбитражного суда Пермского края, исковое заявление госинспекция подала к Михаилу Антонову 25 сентября. Заявление уже принято к производству. В ведомстве «Ъ-Прикамье» пояснили, что господину Антонову принадлежит расположенный в Оханске объект культурного наследия «Училище начальное четырехклассное» по ул. Советской, 4.
Председатель совета директоров ОАО "Судоходная компания "Камское речное пароходство" Михаил Антонов
Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ
«В результате обследования указанного выше объекта культурного наследия установлено, что он находится в неудовлетворительном состоянии, имеет собственника, который не осуществляет содержание здания в надлежащем состоянии. Это грозит разрушением объекта и его безвозвратной утратой»,— отметили в инспекции по охране объектов культурного наследия.
Согласно онлайн-сервису 2ГИС, по адресу: ул. Советская, 4, в Оханске находится одноэтажный жилой дом. На сайте «Старина Оханская» отмечается, что здание «Училище начальное четырехклассное» в Оханске было построено в конце XIX века, раньше в нем размещалась автошкола.
Председатель совета директоров и владелец ПАО «Судоходная компания “Камское речное пароходство”» (КРП) Михаил Антонов, по данным Kartoteka.ru, является учредителем пяти компаний в сфере внутреннего водного пассажирского транспорта, музеев и прочего. Среди них: ООО «Камское транспортное агентство», ООО «Пермский технический музей», ООО «Пермская РЭБ флота», ООО «Заозерская РЭБ флота», ООО «Управдом».