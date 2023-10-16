В Тюменской области в ДТП с двумя грузовиками погибли три человека

В Тюменской области в аварии с двумя грузовиками и легковушкой погибли три человека. Инцидент произошел около 03:00 ночи на 305-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

По предварительной информации, легковой автомобиль Nissan Note выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo, в который впоследствии въехала еще одна фура. В ДТП погибли 26-летний водитель Nissan и двое пассажиров 50-ти и 54-х лет, которые приехали из Омской области.

В ГИБДД предполагают, что авария могла произойти из-за того, что водитель Nissan уснул за рулем. Точную причину случившегося сейчас выясняют силовики.

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