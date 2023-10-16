Красноярцы получат компенсацию из бюджета края на содержание собак-проводников

Красноярский край станет первым российским регионом, который будет выплачивать средства на содержание собак-проводников. Соответствующие поправки в краевое законодательство подготовили в региональном парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным пресс-службы законодательного собрания, законопроект в случае его принятия позволит компенсировать инвалидам по зрению 82 тыс. руб. в год на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. В настоящее время компенсацию выплачивает только федеральный бюджет. Она составляет лишь 32 тыс. руб. в год при фактических расходах на содержание животного около 115 тыс. руб.

В настоящее время в регионе насчитывается 20 инвалидов по зрению, которым в соответствии с федеральным законодательством предоставлены собаки-проводники. «Сейчас своей очереди на получение уникального помощника с комплектом оборудования в крае ждут три человека»,— уточнили в краевом парламенте. Расходы бюджета Красноярского края на компенсации составят около 2 млн руб.

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Валерий Лавский