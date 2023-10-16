Один человек погиб и семеро пострадали при аварии с микроавтобусом в Севастополе

Водитель микроавтобуса погиб при аварии в Севастополе на улице Хрусталева. По данным пресс-службы УМВД России по Севастополю, еще семь человек были доставлены в больницу с травмами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, 15 октября в 14:20 водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito совершил опасный маневр на перекрестке в районе дома №44. В результате этих действий произошло столкновение с автомобилем Chevrolet. После удара микроавтобус выехал на встречную полосу и наехал в бордюрный камень, после чего въехал в фонарный столб.

Водитель Mercedes скончался на месте. Семеро пассажиров микроавтобуса с травмами были доставлены в горбольницу. В полиции Севастополя отметили, что в крови погибшего не нашли алкоголя. По факту ДТП проводится проверка.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram