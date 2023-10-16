В Алтайском крае сотрудницу опеки осудили за взятки от приемных родителей

В Алтайском крае бывшую сотрудницу опеки и попечительства администрации Шипуновского района признали виновной в систематическом получении взяток от опекунов, сообщает СК по краю.

Установлено, что с 2017 по 2021 год обвиняемая частями получала взятки в виде денег и ювелирных изделий. За это сотрудница администрации должна была обеспечить беспрепятственное принятие отчетов о хранении и использовании имущества подопечных, а также использовании опекунами денег, зачисляемых на счета детей в виде пенсии по потере кормильца.

Всего установлено шесть эпизодов взяток на 400 тыс. руб. Фигурантку признали виновной по ч.3 и ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за незаконное бездействие).

Суд назначил ей 7 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления на 5 лет.

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Александр Киселев