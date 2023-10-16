«Авангард» в Омске обыграл лидера КХЛ

Омский «Авангард» одержал третью победу подряд в первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Домашнюю серию матчей он завершил победой над ярославским «Локомотивом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург»

«Локомотив» приехал в Омск в статусе лидера чемпионата. Решающим в матче стал второй период. Хозяева начинали его, уступая 0:1, а завершили, уже ведя 3:1. Голы у «Авангарда» забили Денис Венгрыжановский, Рид Буше и Либор Шулак. Четвертую шайбу в третьем периоде добавил Владимир Ткачев при игре в большинстве. Он установил окончательный счет — 4:1.

В турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ «Авангард» делит четвертое-шестое места. По 22 очка кроме него набрали тольяттинская «Лада» и уфимский «Салават Юлаев».

15 октября стало известно, что «Авангард» расторг контракт с нападающим Павлом Куликовым. Он отыграл за омскую команду девять матчей, не набрав очков.

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Валерий Лавский