В Свердловской области будет мокрый снег и сильный ветер

С 16 по 18 октября в Свердловской области ожидаются похолодание до +2 градусов, мокрый снег и сильный ветер. По данным уральского Гидрометцентра, днем в понедельник температура воздуха в регионе составит +10°…+15°. Местами небольшие дожди, на севере до умеренных. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Во вторник, 17 октября, температура ночью опустится до +4°…+9°, днем потеплеет до +10°…+15°. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 3-8 м/с.

В среду, 18 октября, температура воздуха ночью составит +2°…+7°, днем ожидается +5°…+10°. Местами небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер западной четверти 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Екатеринбурге днем 16 октября ожидается +13°…+15°. Ночью во вторник прогнозируется +6°…+8°, днем — +13°…+15°. В среду ночью температура составит +5°…+7°, днем +7°…+9°.

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