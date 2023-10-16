Заморозки в Москве начнутся с 18 октября

Ночные заморозки прогнозируются в Москве со среды, 18 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС. По его словам, москвичей ожидает «типичная осенняя погода» в течение недели.

В понедельник температура в столице днем составит +7–9°C, во вторник — +5–7°C, в среду — +7–8°C. Со среды и до конца недели ночная температура составит от -1°C до +4°C.

Давление всю неделю будет ниже нормы, поэтому будет облачно. Ожидается небольшой дождь. «Будет типичная осенняя погода — мрачноватая и с очень-очень редким солнцем»,— добавил господин Вильфанд.

Леонид Уварчев