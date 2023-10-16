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Коммерсантъ FM
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Компенсацию затопило

Пострадавшие от строительства ГЭС в Дагестане пожаловались главе государства на правительство

Более 50 депутатов из ряда районов Дагестана попросили Владимира Путина обратить внимание на проблемы жителей республики, лишившихся имущества из-за строительства Ирганайской ГЭС. Несколько тысяч дагестанцев еще в 2008 году остались без жилья, поскольку их села были затоплены водой. Суд признал их право на компенсацию, но федеральные министерства и власти региона не могут договорится о сумме выплат.

Последствия подъема уровня воды в водохранилище Ирганайской ГЭС, 2008 год

Последствия подъема уровня воды в водохранилище Ирганайской ГЭС, 2008 год

Фото: ПЦ "Мемориал"

Последствия подъема уровня воды в водохранилище Ирганайской ГЭС, 2008 год

Фото: ПЦ "Мемориал"

Письмо президенту подписали более полусотни депутатов, представляющих жителей пяти сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана. Как сообщал “Ъ”, в 2008 году несколько населенных пунктов республики были затоплены при строительстве ГЭС, их жители лишились домов и садов и с тех пор много лет пытаются добиться от государства компенсаций. В ноябре 2020 года «ирганайцы» — по названию ГЭС и затопленного села Большой Ирганай — подали в Пресненский районный суд Москвы иск от имени 567 человек. Список пострадавших от затопления не ограничивается истцами — компенсации ждали еще 9,5 тыс. человек.

Истцы просили суд признать незаконным бездействие Минэкономразвития РФ, правительства Дагестана и республиканского министерства энергетики. Пресненский суд, выбранный по месту нахождения Минэкономразвития, иск отклонил.

Но в 2022 году Мосгорсуд признал, что правительство Дагестана бездействует в решении проблемы «ирганайцев», и наложил обязанность «устранить нарушения».

Представитель истцов, адвокат правозащитного центра «Мемориал» (включен в реестр иноагентов и позже ликвидирован судом) Марина Агальцова в беседе с “Ъ” выражала надежду, что «все будет исполнено в разумные сроки».

В феврале 2023 года правительство республики направило бюджетную заявку в Минэкономразвития РФ. Запрошенная сумма для выплаты компенсаций «ирганайцам» составила около 9 млрд руб. Однако министерство ответило, что в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» не предусмотрены бюджетные ассигнования на выплату этих компенсаций. По словам чиновников, денег для «ирганайцев» нет и не будет вплоть до 2025 года. Позднее федеральное ведомство уточнило, что региональные власти так и не подготовили итоговый список затопленного имущества.

В июле более 4,7 тыс. пострадавших от затопления подписали коллективную жалобу на имя премьера Михаила Мишустина. Они заявили, что Минэкономразвития России и правительство Дагестана «саботируют» работу по решению их проблемы. Ответа по существу они не получили, говорят «ирганайцы», поэтому их представители направили письмо президенту РФ (есть у “Ъ”).

«Люди пребывают в крайнем разочаровании,— сообщили депутаты главе государства.— 15 лет они борются за компенсации, которые положены им по закону за затопленные в 2008 году дома и сады».

По их словам, ответ федеральных чиновников «убил надежду» пострадавших получить компенсации. Главу государства они просят «поставить благополучие и права наших сельских жителей в приоритет», а также наладить координацию работы между правительством Дагестана и Минэкономразвития.

Адвокат Марина Агальцова сказала “Ъ”, что пострадавшие просили Минэкономразвития организовать встречу всех заинтересованных сторон и поставить конкретные вопросы для обсуждения, «так как ощущение такое, что стороны зашли в тупик». После этого ведомство ответило, что «хочет видеть от правительства Дагестана информацию о проверке списков пострадавших». В ответе, подписанном директором департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Игорем Храновским (копия есть у “Ъ”), говорится, что коллективное письмо в министерство подписали 4705 человек, тогда как в итоговый список пострадавших, представленный правительством Дагестана, были включены 3963 человека, а в ордере, составленном в ноябре 2020 года, было указано 565 граждан.

Госпожа Агальцова отмечает, что переписка с чиновниками вызвала у «ирганайцев» новые вопросы: «Из ответа Минэкономразвития складывается ощущение, что для компенсации затопленных домов планируется поставить пострадавших в общую очередь на получение жилья. Но общая очередь, растягивающаяся в Дагестане на десятилетия, конечно, не будет устраивать пострадавших. Ведь это вопрос не социальных, а деликтных обязательств государства, то есть обязательств, возникших вследствие причинения вреда, нанесенного затоплением земель в 2008 году без предварительной и полной компенсации». По ее словам, теперь пострадавшие запросили разъяснения у федерального Минстроя, «чтобы понять, что там думают по этому поводу».

Юлия Рыбина, Махачкала

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