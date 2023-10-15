Скончался писатель и краевед Сергей Темняткин

В Ярославской области скончался известный писатель, краевед и журналист Сергей Темняткин. Об этом сообщила глава Мышкинского района Ольга Минаева.

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Фото: Журнал «Кацкая летопись» Сергей Темняткин

Фото: Журнал «Кацкая летопись»

«С глубоким прискорбием сообщаю, что 15 октября 2023 года скоропостижно скончался Сергей Николаевич Темняткин, основатель, руководитель клуба "Кацкая летопись", человек, безгранично любящий Кацкий стан, хранитель русских традиций. Очень больно, когда уходят лучшие, невосполнимая утрата. Соболезную семье и близким»,— написала Ольга Минаева.

Сергей Темняткин родился в 1972 году в деревне Хороброво Мышкинского района. Окончил педагогическое училище в Угличе. Работая в школе деревни Мартыново учителем русского языка и литературы, начал собирать местный фольклор, записывать слова диалекта жителей бывшей Кацкой волости (по реке Кадка), выпускать газету, а впоследствии журнал «Кацкая летопись». Сергей Темняткин полагал, что кацкари являются субэтносом русского народа, и во время переписи населения в графе «национальность» писал «кацкарь». В 2000 году по инициативе Сергея Темняткина в Мартынове открылся Этнографический музей кацкарей, ставший популярным туристическим объектом.

В 2003 году вышла книга Сергея Темняткина «Моя Кацкая Русь». Он лауреат премии за достижения в области культуры им. И. А. Тихомирова. Жил в деревне Мартыново, работал в основанном им музее.

Антон Голицын