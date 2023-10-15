В Казани почтили память защитников города от войск Ивана Грозного

Татарские активисты в воскресенье отметили «День памяти татарского народа» («Хэтер коне»).

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«Сначала в мечети Кул Шариф прочитали намаз и молитву. Потом пошли к башне Сююмбике и прочитали молитву в память о воинах, погибших в 1552 году при защите Казани от вражеских войск»,— рассказал «Ъ-Казань» активист союза татарской молодежи «Азатлык» Рафик Каримуллин.

По его словам, в этот день активисты «Азатлыка» также провели одиночные пикеты, которые по закону не надо согласовать с властями. Всего, по данным господина Каримуллина, в памятных мероприятиях приняли участие 70-80 человек.

Напомним, в середине октября татарские активисты и общественные деятели отмечают «Хэтер коне» («День памяти татарского народа»). С конца 1980-х годов они собирались на площади Свободы, а затем шли к Кремлю, где скорбели по павшим воинам Казанского ханства в войне с войском Ивана Грозного. С 2013 года власти Казани запретили проводить шествия в этот день. А последний митинг состоялся в 2021 году. В июне 2022 года Верховный суд Татарстана признал Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) экстремистской организацией, в том числе из-за выступлений ее членов на акциях «Хэтэр коне».

В этом году мэрия Казани не согласовала активистам «Азатлыка» проведение митинга с участием 100 человек в центре Казани (заявка подавалась на 15 октября).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"