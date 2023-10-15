«Парма» упустила победу в матче с ЦСКА

В матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ «Парма» в Москве встретилась с ЦСКА. Игра получилась упорной и завершилась со счетом 77:76 в пользу армейцев. Все решилось на последних секундах, когда игрок «Пармы» Би Джей Джонсон не забил решающий мяч. Он же стал самым результативном игроком встречи, набрав 33 очка.

Для пермской баскетбольной команды это поражение стало вторым в трех матчах. В следующем туре чемпионата «Парма» 18 октября сыграет в гостях со столичной «Руной».