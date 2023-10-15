Краевые власти постановили повысить высотность строительства на бывшем участке завода «Машиностроитель»

Правительство Пермского края постановило повысить высотность строительства с 6 до 8 этажей на участке под жилой дом на ул. Гашкова, 30/4. Территория площадью 1,6 тыс. кв. м раньше принадлежала заводу «Машиностроитель», пока предприятие не продало ее на торгах. Согласно постановлению от 11 октября, на участке по ул. Гашкова, 30/4, устанавливается подзона в 8 этажей территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-2.

Земельный участок в микрорайоне Вышка II у «Машиностроителя» купил предприниматель Алексей Мифтахов, на этой площадке он хочет возвести жилой дом. Однако продолжительное время бизнесмен не мог согласовать повышение высотности застройки участка. Комиссия по землепользованию и застройке отправляла его предложение на доработку. Заявителю указали на необходимость представить схему транспортного моделирования участка и подробные эскизы фасадов дома. Господину Мифтахову нужно было также доработать «посадку здания» относительно других домов. В августе предложение Алексея Мифтахова было одобрено.