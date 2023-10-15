Баскетбольный клуб «Уралмаш» выиграл второй матч в лиге ВТБ у «Локомотива»

Баскетбольный клуб «Уралмаш» выиграл «Локомотив» из Кубани в матче четвертого тура Единой лиги ВТБ со счетом 84:76 (21:17; 19:24; 30:19; 14:16). Матч проходил в Екатеринбурге на арене ДИВС «Уралочка».

В первой четверти игру вел «Уралмаш», закрывая зоны сопернику и вынуждая пытать счастье в трехочковых из центральной зоны. Хозяева быстро набрали преимущество, но кубанцы нашли ключи к обороне соперника и временно сократили отставание. Быстрыми атаками уралмашевцы не позволили отыграться «Локомотиву». Итоговый счет первой части 21:17.

Вторая четверть началась с отыгрыша «Локомотива-Кубань» и набранного минимального преимущества над «Уралмашем». За оставшуюся четверть хозяева из Екатеринбурга, но трехочковый Александра Шербенева из Кубани вновь дает отрыв своей команде, который составил одно очко. Лучший снайпер первой половины Гарретт Нэвелс «Уралмаш» (11 очков).

В третьей четверти БК «Уралмаш» силами дебютанта команды Октавиуса Эллиса вырвался вперед на четыре очка. Следующие минуты вплоть до конца десятиминутки уралмашевцы укрепляли свое преимущество. Отрыв за третью четверть составил 10 баллов. Резко самым результативным стал центровой «Уралмаша» Октавиус Эллис (18 очков).

Четвертая четверть стартовала с сокращения БК «Локомотив-Кубань» отрыва до пяти очков. Однако скоростными выходами в нападение «Уралмаш» не позволил отыграться кубанскому коллективу. Итоговое преимущество восемь баллов.

Лучший игрок матча Октавиус Эллис «Уралмаш» (24 очка и 2 голевых паса). У соперника из Кубани больше всех отличился Александр Щербенев (16 очков).

Следующий матч баскетбольная команда «Уралмаш» проведет 19 октября в Казани против БК «УНИКС».

Александр Стародумов

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