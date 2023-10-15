Под снесенным в центре Перми БЦ «Химмаш» нашли бомбоубежище

Пермские археологи провели раскопки на месте снесенного бизнес-центра «ПКТБ Химмаш» на ул. Газеты Звезда, 5. Как сообщил на своей странице в ВК пермский архитектор Геннадий Воженников, под фундаментом было обнаружено бомбоубежище с железобетонными арками 50-х годов постройки прошлого века.

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Среди других находок изыскателей: лекальные кабельные каналы Пермской электростанции, а также сети водоотведения 40-50-х годов ХХ века, состоящие из деревянных труб, лотков, керамических и бетонных систем. «На мой взгляд эти раскопки дали огромный толчок, изучающий историю развития коммунального хозяйства нашего города» - написал господин Воженников.

Напомним, в августе 2020 года судебные приставы за долги продали офисный центр, расположенный на базе имущественного комплекса ПАО «Проектно-конструкторское и технологическое бюро химического машиностроения» (ПКТБ «Химмаш», входило в финансовую группу «Ермак») по ул. Газеты «Звезда», 5. Здание на ул. Г. Звезда, 5 приобрел группа строительных компаний «Мегаполис». Девелопер решил возвести здесь жилье премиального класса. Он закрыл бизнес-центр и вскоре снес его. Новый ЖК будет представлять собой жилой комплекс переменной этажности (6-9 этажей) со встроенными коммерческими помещениями на первом этаже.