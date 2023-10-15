Неделя профилактики остеопороза стартует на Кубани

Жителям Краснодарского края с 16 по 22 октября расскажут о важности сохранения здоровья костей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках Всероссийской недели профилактики остеопороза проведут выезды мобильного центра «Маршрут здоровья» в Краснодар и станицу Брюховецкую. В Староминский район комплекс «Диспансеризация» будет работать с 17 по 19 октября.

Школу здоровья организуют 18 октября в краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. В Краснодаре физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро» проведут 19 октября. В этот же день в Ленинградском районе состоится профилактическое мероприятие «Кубань — край-долгожителей», в Северский район отправится мобильный комплекс краевой Станции переливания крови.

Медицинско-профилактическую акцию «День здоровья» в поликлиническом отделении Тимашевской ЦРБ проведут 21 октября.

Тат Гаспарян

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