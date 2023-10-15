«Металлург» обыграл «Барыс» в овертайме

Хоккейный клуб «Металлург» выиграл у казахского «Барыса» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Астане, сообщают в магнитогорской команде.

В первом периоде высокую активность проявили хозяева льда, которые и открыли счет в матче. Закрепил преимущество «Барыса» на 23 минуте нападающий Роман Старченко. Сократил отставание «Металлурга спустя три минуты Данила Юров. К концу второго тайма двумя заброшенными шайбами отметились Никита Гребенкин и Никита Михайлис.

К завершению основного времени счет сравнял форвард «Барыса» Рудольф Червени. Победу «Металлургу» в овертайме принес Денис Зернов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте