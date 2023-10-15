В Тихорецке мужчина пойдет под суд за мошенничество при выполнении госконтракта

В Тихорецке в суд направили уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, обвиняемого в мошенничестве в сфере реализации нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю

Мужчина обвиняется в совершении четырех преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения).

Следствие считает, что директор организации дополнительного профессионального образования заключил четыре госконтракта на предоставлению услуг профобучения граждан. Однако свои обязательства он не собирался выполнять.

В результате действий обвиняемого Центру занятости Тихорецкого района и общеобразовательной школе №19 поселка Крутого причинен ущерб в сумме 1 млн руб. Имущество мужчины арестовано, в настоящее время он возместил свыше 600 тыс. руб.

Тат Гаспарян

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