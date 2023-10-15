В Тюмени во время ремонта крыши жилого дома погиб рабочий

В Тюмени 42-летний рабочий упал в ходе выполнения капитального ремонта крыши девятиэтажного дома на ул. Домостроителей, 6. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Тюменской области.

Следственный отдел по Ленинскому административному округу Тюмени проводит процессуальную проверку обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности при проведении данного вида работ.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на департамент здравоохранения Тюменской области, на станцию скорой помощи вызов поступил в 12:14. В 12:23 медики прибыли на место происшествия и констатировали смерть пострадавшего.

Прокурор Тюменской области Руфат Биктимеров поручил прокурору Ленинского АО Тюмени Руслану Новопашину взять на контроль ход и результаты проводимой доследственной проверки.

По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Анастасия Таначева

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