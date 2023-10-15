Президент Филиппин отменил праздник, установленный в честь свержения его отца

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший отменил национальный праздник, установленный в честь свержения в 1986 году своего отца, правившего страной с 1965 по 1986 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фердинанд Маркос-младший

Фото: Andrew Harnik / AP Фердинанд Маркос-младший

Фото: Andrew Harnik / AP

В минувшую пятницу канцелярия президента страны опубликовала Прокламацию №368 с перечислением официальных праздников и нерабочих дней на 2024 год. В нем отсутствует установленный в 2002 году День годовщины Революции народной власти, посвященный событиям 25 февраля 1986 года, когда Маркос-старший вместе с семьей был вынужден бежать сначала на американскую военную базу, а потом и за рубеж. Этому предшествовали несколько недель грандиозных народных выступлений, участники которых протестовали против подтасованных, по их мнению, результатов президентских выборов, на которых Фердинанд Маркос-старший был в очередной раз признан победителем.

О масштабе протестов и скорости падения режима Маркоса говорил тогда хотя бы тот факт, что еще утром 25 февраля господин Маркос провел церемонию своей инаугурации на очередной президентский срок.

Сын диктатора Фердинанд Маркос-младший пришел к власти по итогам выборов, состоявшихся летом 2022 года. Уже тогда многие местные эксперты предполагали, что новый президент отменит праздник в честь свержения своего отца. Тем не менее в прошлогодней прокламации о праздниках он сохранился. Зато в августе текущего года Фердинанд Маркос-младший установил региональный праздник в честь своего отца в родной для него провинции Северный Илокос. Его пышно отметили 11 сентября, в день рождения Маркоса-старшего.

Андрей Келекеев