В Переславле-Залесском объединят две школы-интерната

В Переславле-Залесском реорганизуют ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат №3» путем присоединения к ней школы-интерната из поселка Рязанцево Переславского района. Соответствующее постановление подписал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат» Фото: ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат»

В постановлении говорится, что школа-интернат №3 будут правопреемником «Рязанцевской школы-интерната». В региональном министерстве образования «Ъ-Ярославль» сообщили, что Рязанцевская школа присоединится к переславской из-за «отсутствия контингента».

«Осуществить в установленном законодательством порядке организационные мероприятия, связанные с реорганизацией ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат №3», в срок до 1 января 2024 года»,— говорится в постановлении.

Алла Чижова