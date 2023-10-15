В Краснодаре в забеге «Город 230» приняли участие 1,5 тысячи человек

В традиционном легкоатлетическом забеге «Город 230» в Краснодаре приняли участие 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Забег в этом году прошел под эгидой празднования дня основания Краснодара. Каждому участнику, добежавшему до финиша, вручили медали.

Всего было три дистанции для взрослых — 25, 3 и 10 километров, а также одна детская дистанция на 1 милю. Маршрут забега проходил по улице Красной — от Главной городской площади до здания Заксобрания края и в обратном направлении.

Тат Гаспарян

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