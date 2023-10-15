В ряде районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность

В юго-западных районах Челябинской области 16-18 октября ожидается высокая степень пожарной опасности — четвертый класс горимости леса. Об этом сообщают в региональном гидрометцентре.

В областном ГУ МЧС уточняют, что в юго-западных районах местами повышается вероятность перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличения площади природных пожаров до крупных.

В ночь на 16 октября в Челябинской области ожидается до +3, +8 градусов. Будет облачно с прояснением, возможны небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +12, +17 градусов, осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 14 м/c.

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