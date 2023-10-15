«Яндекс Погода»: 16 октября в Черноземья станет дождливо, но будет еще до +17°

В понедельник на территории Черноземья будет преимущественно дождливо, а среднесуточная температура будет варьироваться в диапазоне от +7° до +17°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Так, теплее всего будет Тамбове, где пройдет дождь и температура воздуха прогреется до +17°. Прохладнее всего в понедельник будет жителям Курска и Орла — здесь также выпадут осадки, а отметка термометра достигнет +7°.

В остальных регионах Черноземья ожидается дождь: в Белгородской области температура опустится до +10°, в Липецкой - до +13°, а в Воронежской останется на уровне +15°.

Владимир Зоркий