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Благоустройство набережной в Динском районе завершат к 30 ноября

Зеленые зоны в станице Динской Краснодарского края ведут в соответствии с графиком и завершат до 30 ноября. Как сообщает пресс-служба администрации региона, обновляют объекты по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В границах улиц Красной и Кирова проложили кабельные линии систем наружного освещения, а также устроили основания для детской и спортивной площадок. Работы по благоустройству набережной разделены на два этапа. Здесь провели монтаж локальных очистных сооружений, обустроили берегоукрепление. Кроме того, на территории проложили кабель аудио- и видеосистем.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, сейчас на набережной устанавливают бордюры, основание под плиточное покрытие.

Тат Гаспарян

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