«Зенит» сыграл вничью с «Кайратом» в Алма-Ате

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл товарищеский матч с «Кайратом» из Алма-Аты. Встрече прошла 14 октября в столице Казахстана на стадионе «Центральный» и закончилась ничьей (2:2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

На восьмой минуте матча бразильский нападающий Жоао Пауло открыл счет. На 29-ой минут петербуржцы отыгрались благодаря голу полузащитники Александра Ерохина. Следующий гол был забит только на 69-ой минуте — отметился защитник Офри Арад. Затем счет сравнял бразильский полузащитники сине-бело-голубых Густаво Мантуан на 85-ой минуте.

Предыдущая встреча команд состоялась в Петербурге в 2018 году. Она закончилась победой «Зенита» со счетом 1:0.

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