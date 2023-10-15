Алгоритмам рекомендуют отключиться

Российские-интернет пользователи, вероятно, сами смогут отключать рекомендательные алгоритмы. По крайней мере, предусмотреть такую опцию на сайтах предлагают крупнейшие IT-компании. С инициативой выступил Альянс в сфере искусственного интеллекта, куда входят в том числе «Яндекс», VK и «Сбер», пишут «Ведомости». Речь о технологиях, которые рекомендуют пользователю контент, товары и услуги на основе его предыдущих запросов и просмотров. Уже год в России обсуждается необходимость ограничить эту практику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С октября 2023-го владельцы сайтов по закону обязаны публиковать правила применения таких алгоритмов. Задумывалось, что мера пресечет распространение фейков, а пользователей будут реже вводить в заблуждение. Противники инициативы утверждали, что отсутствие рекомендаций «превратит маркетплейсы в обычные каталоги».

Для бизнеса такие ограничения, и правда, чувствительны, отметила сооснователь коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова:

«Рекомендательные алгоритмы играют огромную роль, они являются ключом к пользователю. Когда мы сидим на определенных сайтах, то эти площадки не просто дают нам доступ к информации, но изучают нас. И как раз рекомендательные ленты работают с этими параметрами, на основе этого выделяют определенные продукты, которые нам показывают.

Здесь основная проблема в безопасности данных. Мы живем в том мире, когда их постоянно воруют, таким образом нарушаются пользовательские соглашения. Все-таки рекомендации — это возможность заработать. Любая компания использует их для того, чтобы продать больше, оказать больше услуг.

Если полностью запретить такой инструмент, значит, бизнес не сможет это делать. Поэтому от подобного сценария отказались.

Мне кажется, разработанные альянсом рекомендации нельзя назвать плохими, но очень интересно, к чему мы на самом деле придем.

Вместе с тем уже введенные ограничения — это, конечно, большая нагрузка на компании, потому что им нужно добавлять не просто информацию с почты, но и показать сами алгоритмы. Обычно они сохраняются в секрете, о них знают только люди, которые непосредственно их разрабатывают, например, маркетинговый отдел. Сейчас это все становится достоянием общественности. Конкурирующие компании знают о друг друге намного больше, чем раньше».

Договоренности на уровне бизнеса могут оказаться эффективнее законодательных ограничений, полагает совладелец и вице-президент компании Twiga Communication Карина Оганджанян. Она считает, что сайты и сервисы будут соблюдать рекомендации, но только вслед за крупнейшими игроками рынка:

«Все больше людей по всему миру, в России в том числе, говорят, что не хотят этих подсказок, постоянного доминирования мнения, решения маркетплейсов и так далее. То есть должна быть своя воля. Такое мнение звучит на всех форумах, мероприятиях.

Понятно, что маркетингу такие инструменты выгодны и удобны, но в то же время есть некие этические нормы. Даже у маркетологов однозначное решение: у пользователя должно быть право это отключать и как-то этим управлять.

В целом, при появлении интернета и всех решений появился доступ к личным данным и так далее, не говоря уже о парализации, сковывании воли потребителя.

Что касается решения о рекомендательных алгоритмах в конкретной компании, то все зависит от силы организации. Различные профессиональные объединения, которые вырабатывают этические нормы поведения, — это достаточно рабочий инструмент. То есть общее правило возможно выработать не на уровне законодательства, а на уровне самих игроков рынка.

Если такое решение будет принято организацией, в которую входят крупные корпорации, задающие тон в индустрии, то всем остальным просто придется следовать этим правилам игры».

Ранее “Ъ” писал, что «Яндекс» и VK выступали против концепции законопроекта, позволяющего отключать рекомендации. Источники на IT-рынке отмечали, что в компаниях опасались ухудшения своих позиций при таком сценарии. Эксперты прогнозировали, что опцией могли бы воспользоваться до трети пользователей.

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Елизавета Скобцова