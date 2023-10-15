Пермские евангелисты попросили суд истребовать информацию о расходах РПЦ

Арбитражный суд Пермского края отказал местному епархиальному управлению Христиан веры Евангельской пятидесятников об истребовании данных. В рамках спора с городскими властями организация заявила ходатайство обязать мэрию предоставить информацию, по каким коэффициентам оплачиваются земельные участки под рядом объектов РПЦ и культурных учреждений на территории города. В частности, в интересующий евангелистов список вошли храм Рождества Пресвятой Богородицы, Православный приход храма Царственных страстотерпцев и Богоявленский мужской монастырь. Кроме того, религиозная организация просила предоставить аналогичные данные о ДК им. Гагарина, городском дворце культуры им. Калинина и УДС «Молот». Но суд в удовлетворении ходатайства отказал «ввиду отсутствия оснований».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В состоянии спора пятидесятники и департамент земельных отношений администрации Перми находятся с июля прошлого года. Структура мэрии требует взыскать с евангелистов более 10,617 млн руб. в качестве неосновательного обогащения и 1,269 млн руб. за пользование чужими денежными средствами. По версии муниципалитета, епархиальное управление задолжало за использование земельного участка под ДК им. Ленина и прилегающей территории. Ответчики с иском не согласны и полагают, что ничего не должны, поскольку стороны не заключили договор аренды. Кроме того, епархиальное управление настаивает, что является религиозной организацией, поэтому плата должна рассчитываться по ставке 0,1% от кадастровой стоимости. В свою очередь, представители мэрии утверждают, что ДК им. Ленина фактически используется в коммерческих целях.