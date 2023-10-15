Спрос на обручальные кольца в Петербурге вырос на 7%

Жители Санкт-Петербурга в среднем тратят на свадьбу 125,3 тысячи рублей. Об этом говорится в совместном исследовании ювелирной компании SOKOLOV и сервиса YouDo.

42% жителей города отметили, что самое главное в торжестве — еда и напитки. Также респонденты отмечают важность декора и атмосферы (28%), музыки и развлечений (16%). Большая часть средств уходит на бронирование места свадьбы (ресторан или банкетный зал), кольца, украшения, платье и костюм, услуги организаторов, оформление и цветы.

Летом 2023 года аналитики отмечали рост спроса на свадебные услуги: необходимость в организаторах выросла на 41%, ведущих, тамады и аниматоров — на 37%, фотографов — на 34%, визажистов — на 31%, стилистов — на 29%.

Зафиксирован также рост спроса на помолвочные (на 5%) и свадебные кольца (на 7%). Вырос и средний чек на ювелирные изделия — 10% на обручальные кольца и 8% на помолвочные. Жители Петербурга, согласно опросу, отдают предпочтение золотым кольцам: их продажи выросли на 20%. Украшения из белого золота стали популярнее на 31%, комбинированные из разных типов золота — на 52%.

Молодожены зачастую планируют свадьбу, ожидая помощи со стороны старших родственников и в надежде частично окупить торжество за счет подарков. Но на практике так получается не всегда. У 67% жителей города родственники оплатили свадьбу частично, у 19% полностью, а 14% вообще не получили материальной поддержки.

В целом Петербург и Ленинградская область занимают третье место в России по затратам на свадьбу. На первом месте Москва и Московская область (более 161 тыс. рублей), на втором — Ростов-на-Дону и Ростовская область (более 127 тыс. рублей). Меньше всего денег платят за торжество в Челябинске (более 83 тыс. рублей).

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Анастасия Захарова