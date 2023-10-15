В Сочи с 16 октября начинают работать платные парковки

Платное парковочное пространство на участках 16 улиц в Сочи начинает действовать с 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«В рамках первого этапа проекта предусмотрена организация более 1000 парковочных мест в Центральном, Хостинском и Адлерском районах», — говорится в сообщении мэрии.

Платное парковочное пространство будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.

Платные парковки организованы в Центральном районе (на улицах Соколова, Войкова, Чайковского, Кооперативной, Поярко, Несебрской, Конституции СССР, в переулках Морском и Электрическом), в Хостинском районе (на улицах Гагаринской и Черноморской, проспекте Пушкина), а также в Адлерском районе (на улицах Кирова, Просвещения, Демократической и Гоголя).

Бесплатно парковки работают для машин аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и инвалидов. Оплата за один час: Центральный район — 100 руб., Адлерский район — 80 руб., Хостинский район — 48 руб. Оплатить парковку необходимо течение 15 минут после заезда, штраф за неоплаченную парковку составляет 3 тыс. руб.

Тат Гаспарян

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