Спасатели нашли тело пермской альпинистки

Пермская альпинистка Надежда Оленева, пропавшая в горах во время восхождения на непальскую гору Дхаулагири (8167 м), была найдена мертвой, сообщил ТАСС сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин. Сейчас, по его словам, решается вопрос с транспортировкой тела, поскольку посадить вертолет на месте ее гибели невозможно.

Позже посол России в Непале Алексей Новиков сообщил ТАСС, что лежащая фигура альпинистки была обнаружена с воздуха, спасательная группа выдвинется на место 16 октября. Новиков подчеркнул, что только после этого можно будет официально подтвердить гибель Оленевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Надежды Оленевой Фото: ВК Надежды Оленевой

13 сентября три российских спортсмена, включая Надежду Оленеву, вышли наверх для совершения спортивного восхождения на Дхаулагири. Они планировали дойти до вершины за 4 дня. Вчера утром ее коллега сообщил о том, что пермячка сорвалась с горы в пропасть.

Надежде Оленевой было 37 лет. В 2022 году она завоевала титул чемпионки России по альпинизму.