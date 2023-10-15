Филармония перенесла все октябрьские концерты из большого зала КДЦ

Краевая филармония перенесла все октябрьские мероприятия из пока еще находящегося в реконструкции Большого зала Культурно-делового центра (КДЦ) на другие площадки. Об этом свидетельствует афиша заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Ранее в расписании филармонии первый раз после реконструкции использование Большого зала значилось 21 октября в рамках концерта «Русская классика. Избранное». Сейчас оно перенесено на площадку ДК Солдатова. Также сообщалось о переносе в органный зал джазового концерта «Новоорлеанский джаз», запланированного на 30 октября.

Тогда в филармонии поясняли причину переноса «неотложными обстоятельствами, связанными с техническими аспектами и обновлениями в нашем зале».

В Корпорации развития Пермского края, ведущем реконструкцию большого зала КДЦ, в сентябре сообщали, что «строительные работы в зале завершены, сейчас идет пусконаладка систем, приемка немонтируемого оборудования, в том числе музыкального, готовится пакет документов для отправки в ИГСН». «Планируется, что первые мероприятия пройдут в обновленном зале этой осенью после получения разрешения на ввод» - сказали тогда «Ъ-Прикамье» в КРПК.

Сейчас первое использование большого зала КДЦ планируется 4 ноября. Согласно афише филармонии, в нем должен состояться концерт «Шедевры симфонической музыки».

Напомним, с мая 2022 года в Большом зале Пермской краевой филармонии идет полномасштабная реконструкция зала. Проект реконструкции предусматривает расширение объема помещений и новую конфигурацию сцены (в полтора раза больше предыдущей). Проект реализует АО «Корпорация развития Пермского края», подрядчиком выступило казанское ООО «Монат групп». Цена контракта составила 1,1 млрд руб. Подрядчик должен завершить работы до 15 апреля 2023 года. Власти сообщали о выполнении минувшим летом наиболее трудоемких работ реконструкции.