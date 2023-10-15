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В Польше стартовало голосование на парламентских выборах

В Польше началось голосование на выборах в парламент страны. В ходе выборов будет переизбраны обе палаты польского парламента — Сейм и Сенат.

Избирательные участки будут открыты с 7:00 (8:00 мск) до 21:00 (22:00 мск), гражданам предстоит избрать 460 депутатов и 100 сенаторов, передает местное издание Rzeczpospolita.

В выборах в польский парламент участвуют 86 избирательных блоков и партий. Проходной барьер для партий составляет 5% и 8% для блоков. Основными претендентами на победу считают партия «Право и справедливость» (PIS) вице-премьера Ярослава Качиньского и «Гражданская платформа» экс-премьера Дональда Туска.

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Помимо парламентских выборов, в Польше 15 октября также проводится большой общенациональный референдум. Его участники могут положительно или отрицательно ответить на четыре предложенных вопроса: поддерживают ли они продажу государственных активов иностранным предприятиям, повышение пенсионного возраста, ликвидацию барьера на границе между Польшей и Белоруссией, а также прием мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках европейской миграционной политики.

Александр Кислов

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