Полиция задержала главу МО «Южно-Приморский» во время встречи с петербуржцами

Полиция задержала исполняющего обязанности главы МО «Южно-Приморский» Юрия Епифанцева 14 октября во время собрания жителей домов на улице Доблести, выступающих против застройки сквера в их районе, рассказал Zaks.ru депутат Валерий Веремейчик.

Муниципального депутата отпустили из полиции без составления протокола. По словам господина Веремейчика, в отношении депутата хотели составить протокол о нарушение правил проведения массовых мероприятий, но после поездки в отдел не стали. Тем не менее, господин Епифанцев рассказал журналистам, что его адвокат оспорит задержание.

«В понедельник наш юрист будет опротестовывать все это дело. Работаем как работаем. Единственное, что нас пытаются здесь подвязать к пикетированию из-за плаката "Стройке нет"»,— рассказал глава МО «Южно-Приморский».

Местные жители собрались с плакатами против стройки на месте сквера 14 октября, после того, как заметили активность рабочих на строительной площадке. Ранее суд ввел временный запрет на работы, но застройщик оспорил решение и 10 октября суд снял запрет.

ООО «Специализированный застройщик “Капитан”» получил разрешение на строительство в середине апреля 2023 года. На участке, который расположен северо-восточнее пересечения улицы Доблести с Ленинским проспектом, планируют построить 26-этажный жилой комплекс из трех корпусов. Стройку планируют завершить до 2029 года.

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