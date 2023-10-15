В ДТП в Каменске-Уральском пострадали два человека, один из них несовершеннолетний

В Каменске-Уральском, на 2-м км автодороги на Монастырское кладбище, произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Opel Astra и ВАЗ 21110. В результате пострадали водитель ВАЗ и его несовершеннолетний сын, который находился с ним в автомобиле. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

По предварительной информации, 43-летняя женщина, которая была за рулем Opel Astra, двигаясь со стороны д. Монастырка в сторону ул. Декабристов, выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 21110, водителем которого был 33-летний мужчина.

Как установили сотрудники ГИБДД, пострадавший вместе с женой и сыном поехал в Катайск к друзьям. Ребенок в момент аварии располагался на переднем пассажирском сиденье и сидел в пластиковом каркасе от бустера, что не предусмотрено инструкцией по эксплуатации детского удерживающего устройства.

В отношении водителя ВАЗ составлены административные материалы по ч. 3. ст 12.23 КоАП (нарушение правил перевозки детей). Кроме того, дело об административном правонарушении за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, возбуждено в отношении водителя автомашины Opel Astra.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Таначева

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