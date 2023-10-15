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Банкомат Проинвестбанка продали по цене металлолома

В ходе торгов по реализации имущества ПАО АКБ «Проинвестбанк» был продан лот с банкоматом марки NCR 5877 за 5,3 тыс. руб. Об этом сообщается в материалах портала «Федресурс».

Эксперт считает указанную цену низкой. «Но больше выручить практически невозможно. Во-первых, они (банкоматы) устарели. Во-вторых, банкоматы с торгов практически не покупают, их берут “физики” на металлолом. Земля вот идет и по рыночной цене. Планируем к новому году закрыться, то есть полностью закрыть реестр, на сегодня осталось выплатить кредиторам всего 40 млн руб. из 1,3 млрд»,— пояснил «Ъ-Прикамье» бывший предправления банка Александр Воронцов.

Указанную модель банкомата на Аvito можно купить за 5–30 тыс. руб.

Напомним, в апреле 2021 года Центробанк отозвал у Проинвестбанка лицензию, мотивировав это нарушениями законодательства и превышением пассивов над активами. В декабре того же года Арбитражный суд Пермского края по заявлению регулятора ввел в отношении кредитной организации процедуру конкурсного производства. Однако в марте 2022 года собственники, руководство и часть кредиторов успешно обжаловали решение о признании банка банкротом в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. В соответствии с решением апелляционной инстанции, банк должен быть принудительно ликвидирован. Ликвидатором было назначено АСВ, которое до этого контролировало процедуру банкротства.

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