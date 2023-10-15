В Туринском районе водитель наехал на лежащего на дороге мужчину, после чего тот скончался

В с. Коркинское Туринского района (Свердловская область), на ул. Свердлова, 40-летний водитель ВАЗ-211124 наехал на лежащего на дороге мужчину. В результате пострадавший, которым оказался 54-летний местный житель, погиб на месте от полученных травм. После этого водитель скинул его тело в канаву и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы изъяли части автомобиля, совершившего наезд. Для розыска водителя полицейскими были опрошены местные жители с. Коркинское, один из которых по найденным на месте ДТП частям автомобиля указал на предполагаемого водителя. Транспортное средство было обнаружено во дворе дома скрывшегося водителя, а сам автомобилист дал признательные показания.

Во время задержания водитель пояснил, что в утреннее время направлялся на работу. Из-за темного времени суток и дождя он не заметил лежащего на дороге человека и совершил на него наезд.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Анастасия Таначева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте