Володин: нужно исключить возможность сплошной рубки из проекта охраны Байкала

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды доработать законопроект об охранной зоне озера Байкал. По его словам, из документа нужно исключить нормы о возможности сплошных вырубок деревьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение»,— сообщил господин Володин в ходе прошедшего в Улан-Удэ совещания по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал (цитата по сайту Госдумы). Он попросил парламентариев из профильного комитета «найти решение, которое оберегло бы нас от поспешных шагов».

По словам спикера ГД, рассматриваемый в Думе закон должен решить проблемы людей, способствовать развитию региона и быть направленным на защиту озера Байкал и его природной территории.

4 октября правительство РФ потребовало доработать законопроект об охране Байкала. В частности, в правительстве обратили внимание на пункты документа, разрешающие сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкала. В нынешнем виде, по мнению чиновников, данные нормы противоречат Лесному кодексу. Проект закона об охране Байкала ранее был принят Госдумой в первом чтении: по замыслу авторов, он необходим для строительства дорог, очистных сооружений, кафе, ресторанов и туалетов. Поправки, допускающие сплошные рубки деревьев в охранной зоне озера, раскритиковали в правовом управлении Госдумы и в ЮНЕСКО, где усмотрели «ослабление стандартов допустимого воздействия на экосистему Байкала».

Подробнее о законопроекте читайте в материале «Ъ» «За Байкал еще порубятся».

Александр Кислов