Федерация альпинизма прокомментировала инцидент с пермской спортсменкой в Непале

Федерация альпинизма России прокомментировала пропажу уроженки Перми Надежды Оленевой при восхождении на гору Дхаулагири (Непал). Инцидент случился вчера утром, о том, что пермская спортсменка сорвалась в ущелье, сообщила местная газета. Об инциденте также сообщил в федерацию один из членов группы, совершавших восхождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация альпинизма России Фото: Федерация альпинизма России

«Никакой информации о падении Нади Оленевой в трещину не было. Это исключительно собственные выводы, сделанные изданием Himalayan Times, в результате искажения передаваемой по цепочке информации. По имеющейся на данный момент информации произошел срыв от лагеря 6700, а линия падения и глубина падения в данный момент точно не известны. Есть только предположения. Так как облачность и плохая видимость не позволяли визуально просмотреть» - сообщила федерация.

Напомним, 13 сентября три российских спортсмена, включая Надежду Оленеву, вышли наверх для совершения спортивного восхождения на Дхаулагири (8167 м). Перед этим у них было два акклиматизационных выхода, и набор высоты до 7250 м. Затем три дня отдыха в базовом лагере на 4600. Роман Абилдаев, Надежда Оленева и Расим Кашапов планировали дойти до вершины за 4 дня.