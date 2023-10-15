Глава СК РФ поручил возбудить дело из-за невыплаты зарплаты на месторождении

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении трудовых прав работников в Иркутской области. Как отмечает ведомство, о невыплате заработной платы работникам и ненадлежащих условиях труда на газовом месторождении в регионе накануне сообщили местные СМИ.

«Гражданам, работающим вахтовым способом, более двух месяцев не выплачиваются положенные выплаты, не выдается соответствующая погодным условиям спецодежда и не обеспечивается необходимая медицинская помощь. Обращение в компетентные органы результатов не принесло», - пишет СК РФ. Отмечается, что трудовые договоры с работниками заключила фирма «Кадано».

Местному управлению также предстоит подготовить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела, а также о мерах к восстановлению трудовых прав граждан. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Лолита Белова