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ХК «Ижсталь» из Удмуртии прервал череду проигрышей победой над «Челнами»

В столице Удмуртии местная команда «Ижсталь» прервала череду проигрышей. Впервые в рамках ВХЛ «сталевары» сыграли с командой из Набережных Челнов, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Матч закончился со счетом 3:1.

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Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

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Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Как отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков, «сталевары» показали зубы и характер. «Доказывают, что могут играть. Ненужные удаления, конечно, чуть не подвели в конце игры. Ярослав Озолин подчистил сегодня за ребятами. Задача была сыграть на ноль, но все-таки мы один пропустили»,— рассказал руководитель команды.

В настоящее время «Ижсталь» занимает 27 из 29 строчек в турнирной таблице. Следующий матч, намеченный на 16 октября, пройдет против «Тороса» из Нефтекамска.

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