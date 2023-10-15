ХК «Ижсталь» из Удмуртии прервал череду проигрышей победой над «Челнами»

В столице Удмуртии местная команда «Ижсталь» прервала череду проигрышей. Впервые в рамках ВХЛ «сталевары» сыграли с командой из Набережных Челнов, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Матч закончился со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Как отметил главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков, «сталевары» показали зубы и характер. «Доказывают, что могут играть. Ненужные удаления, конечно, чуть не подвели в конце игры. Ярослав Озолин подчистил сегодня за ребятами. Задача была сыграть на ноль, но все-таки мы один пропустили»,— рассказал руководитель команды.

В настоящее время «Ижсталь» занимает 27 из 29 строчек в турнирной таблице. Следующий матч, намеченный на 16 октября, пройдет против «Тороса» из Нефтекамска.