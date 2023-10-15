В Челябинске квадратный метр на первичном рынке на 54% дороже, чем на вторичном

В октябре средняя цена квадратного метра в новостройках Челябинска составляла 138,1 тыс. руб., что на 54,6% больше, чем в квартирах на вторичном рынке (89,3 тыс. руб.). Это наибольший разрыв среди городов с численностью населения от 500 тыс. человек, сообщается в исследовании «Циан. Аналитики».

Также квадратный метр нового жилья ощутимо дороже вторичного в Астрахани — 48%, Набережных Челнах (34%), Нижнем Новгороде (31%) и Краснодаре (29%). Минимальная разница в цене зафиксирована в Кемерово (+0,7%) Ростове-на-Дону (2,6%), Пензе (4,2%) и Иркутстке (4,3%).

В целом в Челябинской области средняя цена квадратного метра в новостройках на 32,8% больше, чем на вторичном рынке — 110,1 тыс. руб. против 82,9 тыс. руб.

«В ближайшее время цены на первичном рынке продолжат увеличиваться на фоне высокого спроса, в то время как на вторичном рынке, скорее всего, перейдут к стагнации или даже начнут сокращаться за счет удорожания ипотеки»,— считает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

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