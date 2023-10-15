Более миллиона сеянцев с закрытой корневой системой высадили в Удмуртии

В Удмуртии этой осенью высадили более 1 млн сеянцев с закрытой корневой системой. Работы прошли на 606 га, рассказал в Telegram министр природных ресурсов региона Денис Удалов. Впереди предстоит такой же объект работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как отметил господин Удалов, по итогам 2023 года сеянцы с закрытой корневой системой составят 20% от всего объема лесных посадок. Строение таких сеянцев не подвергается воздействию внешней среды при перевозке, посадке и хранении. В результате этого посадочный материал отличается высокой приживаемость.