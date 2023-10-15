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Женщина за рулем Mazda сбила подростка на пешеходном переходе в Ижевске

В столице Удмуртии вечером 14 октября произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, на улице Карла Маркса около дома №15 по переулку Интернациональный 37-летняя женщина за рулем Mazda сбила 15-летнего подростка. Пешеход попал под колеса, когда переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии подросток получил множественные травмы. Ему потребовалась госпитализация.

По факту происшествия возбуждено административное производство.

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