«Рынок создается прямо сейчас, и главная задача — сохранить баланс интересов его участников»

Российские маркетплейсы согласовали новые стандарты по работе с владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Подписи под документом поставили представители Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Опора России», Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК). Так партнерские ПВЗ смогут начать выдавать заказы других логистических служб, но без их рекламы или дополнительного брендинга, а маркетплейсы должны будут предупреждать ПВЗ об изменениях условий работы, а также предоставлять им по запросу документацию и иную информацию. О роли принятого документа в развитии рынка «Ъ-Кубань» рассказал президент АКИТ Артем Соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Соколов

Фото: предоставлено автором Артем Соколов

Фото: предоставлено автором

«Еще несколько лет назад это был нецивилизованный рынок, без четких правил и гарантий для покупателя. Когда ассоциация только создалась, а сама интернет-торговля делала первые шаги, мы разработали Стандарты гарантий обслуживания потребителей, где были отражены повышенные обязательства компаний перед гражданами. Были установлены четкие условия доставки и возврата товара, применение современных способов оплаты и многое другое. Это был первый подобный документ, обязательный к исполнению для всех членов АКИТ. Задача стандарта заключалась в том, чтобы привлекать клиента в онлайн, сделать онлайн безопасным, надежным и удобным каналом покупок. Благодаря этим стандартам, доверие покупателей к онлайн-каналу выросло кратно. Для сравнения: объем продаж в 2012 году составлял всего 405 млрд руб., а в 2022 году — почти 5 трлн руб.

Что касается модели “маркетплейс”, то сегодня в е-commerce не существует единственной верной формы и не будет существовать. Рынок создается прямо сейчас, и здесь необходимо сохранять баланс интересов всех участников — продавцов, правообладателей, партнеров ПВЗ, но, прежде всего, покупателей. При этом сама модель маркетплейсов, как посредников, соединяющих продавца и покупателя, должна оставаться гибкой, способной к изменениям.

Сейчас в стране почти 300 тыс. точек, где покупатели могут получить свой заказ, 100 тыс. из них — это партнерские ПВЗ маркетплейсов. Еще совсем недавно такого понятия, как пункт выдачи заказов, даже не существовало, и тем более никто не мог подумать, что когда-нибудь это станет целым бизнесом. Не было и такого количества контент-хабов и фотомастерских, сервисов по сопровождению аккаунтов продавца, созданию карточек товаров, аналитики — всех этих бизнесов не было.

Стандарты взаимодействия маркетплейсов и ПВЗ, в общем, стали ответом на проблемы, с которыми столкнулся рынок в ходе своего развития: для ПВЗ, например, не всегда было понятно, за что начисляются штрафы, за что берутся комиссии, как считается рейтинг. Много было споров по поводу возможности открытия второго ПВЗ того же маркетплейса в одном доме — теперь подобные практики признаны недобросовестными и исключены. Раньше предпринимателям, владельцам партнерских ПВЗ запрещалось заниматься чем-то еще, кроме выдачи товаров от своего партнера, сейчас они могут передавать заказы покупателям и от других логистических служб. Все эти болевые точки, спорные моменты нашли отражение в стандартах. Важно, что они становятся неотъемлемой частью оферты, договора, по которому партнеры работают.

За исполнением стандартов будет наблюдать независимый арбитраж — Комиссия по созданию саморегулирования в электронной торговле при Минпромторге России. Она уже работает больше года после принятия Стандартов по взаимодействию маркетплейсов и продавцов. Через Комиссию прошло уже более 1,5 тыс. обращений. При выявлении системных проблем стандарты дополняются новыми правилами, а те практики, которые приводили к спорам и конфликтам, перестают существовать.

Например, одним из таких вопросов было применение штрафов при изменении объемов хранения, когда поставщик, отправляя товар на склад, заявлял габариты, не соответствующие реальным размерам, обычно заниженные в разы, а компании, доначисляя плату за хранение, не детализировали счет. Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров дополнили пунктом о создании прозрачных условий для сотрудничества между сторонами и не допущению злоупотреблений.

Мы считаем, что новые Стандарты также, как и ранее принятые, позволят отрасли самостоятельно урегулировать целый ряд вопросов взаимоотношений участников процесса, сделать эти отношения предсказуемыми и обеспечить возможности для эффективного прогнозирования операционной деятельности обеих сторон».

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