Прокуратура проводит проверку после пожара в школе Иркутска

Прокуратура Куйбышевского района Иркутска начала проверку по сообщению о возгорании на втором этаже здания школы. Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило сегодня около четырех часов утра.

По данным регионального управления МЧС, в здании в момент возгорания сработала автоматическая пожарная сигнализация, в результате чего удалось предотвратить крупный пожар. Спасателей на место происшествия вызвал сторож.

В результате возгорания повреждены мебель и оргтехника в кабинете на площади 2 кв. м. Пострадавших нет.

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Лолита Белова